‘It was put your foot down, or no dinner!’ – 11 of the best quotes from a brilliant Bolesworth

Brilliant competition in the spectacular Bolesworth setting was always going to be a recipe for cracking comments from riders. H&H takes a look at some of the favourite soundbites from across the week...

{"content":"PG9sPgo8bGk+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPuKAnEkgY2Fu4oCZdCBzcGVhayBmb3IgYWxsIHRoZSBvdGhlciByaWRlcnMsIGJ1dCBJIGtub3cgbXlzZWxmIHRoYXQgdGhlcmUgY291bGQgYmUgYSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBoZXJlIG9yIHRoZXJlIGNvdWxkIGJlIG5vYm9keSBoZXJlIHdoZW4gSeKAmW0gZG9pbmcgbXkgcm91bmQuIEnigJltIGNvbXBsZXRlbHkgZm9jdXNlZCBvbiBteXNlbGYgYW5kIG15IGhvcnNlLiBCdXQgdGhlIG1pbnV0ZSB5b3UgaGl0IHRoZSBncm91bmQgb3ZlciB0aGUgZmluYWwgZmVuY2UsIGl04oCZcyBsaWtlIGEgcnVzaCBvZiBub2lzZSDigJMgaXTigJlzIGluY3JlZGlibGXigJ0g4oCTIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvbmV3cy9kYXZpZC1zaW1wc29uLWZvdWRyZS1mLWJvbGVzd29ydGgtZ3JhbmQtcHJpeC13aW4tMjAyMS03NTI1NDgiPkJvbGVzd29ydGggZ3JhbmQgcHJpeCB3aW5uZXIgRGF2aWQgU2ltcHNvbiwgb24gdGhlIHJldHVybiBvZiBjcm93ZHM8L2E+PC9zcGFuPjwvbGk+CjxsaT7igJxIZSBrbm93cyB0aGF0IEnigJltIGhpcyBtdW0gYW5kIGhlIGlzIHJlYWxseSB3ZWxsIGJlaGF2ZWQgZm9yIG1lLCBidXQgaGXigJlzIHJlYWxseSBuYXVnaHR5IGZvciBldmVyeW9uZSBlbHNl4oCdIOKAkyBGYXllIEFkYW1zLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL25ld3MvZmF5LWFkYW1zLWRlbW9ncmFhZi1ib2xlc3dvcnRoLTIwMjEtNzUyMTE2Ij5vbiBoZXIgZG91YmxlIDIwMjEgQ1NJMyogQm9sZXN3b3J0aCB3aW5uZXIgRGVtb2dyYWFmPC9hPgo8L2xpPgo8bGk+4oCcSSB0aGluayBtYXliZSBJIGp1c3QgaGFkIHRoZSBwcmVzc3VyZSBvbiDigJMgaXQgd2FzIHB1dCB5b3VyIGZvb3QgZG93biwgb3Igbm8gZGlubmVyIeKAnSDigJMgRWQgSmFja3NvbiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9wbHVzL2ZlYXR1cmVzLXBsdXMvamF5LWhhbGltLWVkLXdhbGtlci1iZW50bGV5LXJpZGUtYW5kLWRyaXZlLWJvbGVzd29ydGgtNzUyMTI1Ij5vbiB3aGF0IGdhdmUgaGltIHRoZSB3aWxsIHRvIHdpbiBpbiBUaHVyc2RheeKAmXMgcmlkZSBhbmQgZHJpdmU8L2E+CjwvbGk+CjxsaT48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMCI+4oCcU2hlIGRvZXMgbG92ZSBhbiBhdG1vc3BoZXJlLiBBcyBtdWNoIGFzIHNoZSBkb2VzbuKAmXQgbGlrZSBwZW9wbGUsIHNoZSBkb2VzIGxpa2UgdGhlbSB0byB3YXRjaCBoZXIg4oCTIOKAmGRvbuKAmXQgdG91Y2ggbWUsIGJ1dCB3YXRjaCBtZeKAmeKAnSDigJMgSm9zcyBXaWxsaWFtcywgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9wbHVzL2pvc3Mtd2lsbGlhbXMtZm91cmZpZWxkcy1kYXJjLW1heGltLTc1MjUzMyI+b24gaGlzIGRvdWJsZSBDU0lZSCotd2lubmluZyByaWRlLCBGb3VyZmllbGRzIERhcmMgTWF4aW08L2E+PC9zcGFuPjwvbGk+CjxsaT7igJxJIGhhdmUgYSBwbGFuLCBJIGhhdmUgaWRlYXMgYW5kIHRoZSBiZXN0IHdheSBpcyB0byBzbGVlcCBvbiBpdCBhbmQgYnVpbGQgdG9tb3Jyb3ch4oCdIGNvdXJzZSBkZXNpZ25lciBMb3VpcyBLb25pbmNreCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9mZWF0dXJlcy9ib2xlc3dvcnRoLWNvdXJzZS1kZWlzZ25lci1sb3Vpcy1rb25pbmNreC03NTI1MDIiPm9uIHByZXBhcmluZyB0byBidWlsZCB0aGUgQ1NJMyogZ3JhbmQgcHJpeDwvYT4KPC9saT4KPGxpPuKAnEkmIzgyMTc7bGwganVzdCBrZWVwIGRvaW5nIHdoYXQgSSBkbywgdHJhaW4gbXkgaG9yc2UgdG8gdGhlIGJlc3Qgb2YgbXkgYWJpbGl0eSwgcHV0IGFsbCB0aGUgZWZmb3J0IGludG8gbXkgb3duIHByZXBhcmF0aW9uIGFuZCBqdXN0IGxldCBhbGwgdGhhdCBlZmZvcnQgdGFrZSBjYXJlIG9mIHRoZSBwZXJmb3JtYW5jZeKAnSDigJMgSG9sbHkgU21pdGgsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvcGx1cy9ob2xseS1zbWl0aC10b2t5by1vbHltcGljLXNlbGVjdGlvbi03NTIxMzYiPm9uIGhhbmRsaW5nIE9seW1waWMgc2VsZWN0aW9uIGFuZCBsb29raW5nIGFoZWFkIHRvIFRva3lvPC9hPgo8L2xpPgo8bGk+4oCcWW914oCZdmUgZ290IG5vIGNob2ljZSDigJMgeW914oCZcmUgZ29pbmch4oCdIOKAkyBOaWNvbGUgTG9ja2hlYWQgQW5kZXJzb24sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvcGx1cy9uaWNvbGUtbG9ja2hlYWQtYW5kZXJzb24taG9sbHktc21pdGgtc3RhYmxlLWpvY2tleS03NTIzMjMiPm9uIGZpbmRpbmcgaG9yc2Vz4oCZIGV4dHJhIGdlYXJzIHdpdGggdGhlIFJlYWR5ZmllbGQgQmxvb2Rob3VuZHM8L2E+CjwvbGk+CjxsaT7igJxBdCBIT1lTIEnigJlkIGJlIGluIHRoZSBsaW5lIHVwLCB3YWl0aW5nIHRvIGRvIG15IHNob3csIGFuZCB5b3Ugb3ZlcnRoaW5rIGV2ZXJ5dGhpbmcuIFdoZXJlYXMgaGVyZSwgeW91IGdvIGluIHRoZSByaW5nLCB5b3UgZ2V0IGludG8gYSBnb29kIGNhbnRlciBhbmQgeW91IGNhbuKAmXQgbWVzcyB1cCDigJMgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBqdW1wIHRoZSBqdW1wIHRoYXTigJlzIGluIGZyb250IG9mIHlvdSwgYW5kIHlvdSBhY3R1YWxseSBmb3JnZXQgZXZlcnl0aGluZyB0aGF04oCZcyBhcm91bmQgeW914oCdIOKAkyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL3BsdXMvbWljaGFlbGEtd29vZC1ib2xlc3dvcnRoLWxpbmdhbGEtNzUyMzYwIj5NaWNoYWVsYSBXb29kLCBvbiBzd2l0Y2hpbmcgY29kZXM8L2E+CjwvbGk+CjxsaT7igJxQZW9wbGUgb3Zlcmxvb2tlZCBoaW0gYW5kIGRpZG7igJl0IHRoaW5rIGhlIHdhcyBnb29kIGVub3VnaCBiZWNhdXNlIGhlIGRvZXNu4oCZdCBhY3R1YWxseSBnbyBhaXJib3JuZSBhbmQgZmxhc2guIEhlIGp1c3QgZG9lcyB3aGF0IGhlIG5lZWRzIHRvIGRv4oCdIOKAkyBBZGFtIEJvdGhhbSBvbiBFYmFua2luZywgdGhlIHNldmVuLXllYXItb2xkIHN0YWxsaW9uIGV5ZWluZyB0aGUgV29ybGQgQnJlZWRpbmcgQ2hhbXBpb25zaGlwczwvbGk+CjxsaT7igJxOb3cgc2hl4oCZcyBoYWQgaXQgcmVtb3ZlZCwgc2hlIG11c3QgZmVlbCBhIGxvdCBiZXR0ZXIh4oCd4oCTIEdlb3JnaWEgVGFtZSwgb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9wbHVzL2dlb3JnaWEtdGFtZS16Ny1jYXJldGluYS0xMmtnLXR1bW91ci1ib2xlc3dvcnRoLTc1MjM5NCI+WjcgQ2FyZXRpbmHigJlzIGNvbWViYWNrIGFmdGVyIGhhdmluZyBhIDEya2cgdHVtb3VyIHJlbW92ZWQ8L2E+CjwvbGk+CjxsaT7igJxJdOKAmXMgYWx3YXlzIGdvb2QgdG8gd2luLCB3aGV0aGVyIGl04oCZcyBhIEJyaXRpc2ggbm92aWNlIG9yIGEgcHVpc3NhbmNlIeKAnSDigJMgRGVyZWsgTW9ydG9uLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL25ld3MvYm9sZXN3b3J0aC1wdWlzc2FuY2UtcmVzdWx0LTIwMjEtZ3V5LXdpbGxpYW1zLW1yLWJsdWUtc2t5LXVrLWVsbGlvdHQtc21pdGgtZmxhbWJveWFudC1kZXJlay1tb3J0b24ta2JzLWhpZ2gtcXVhbGl0eS03NTI0NjUiPm9uIGhpcyBCb2xlc3dvcnRoIHB1aXNzYW5jZSB3aW48L2E+LCB3aGljaCBoZSBzaGFyZWQgd2l0aCBHdXkgV2lsbGlhbXMgKE1yIEJsdWUgU2t5IFVLKSBhbmQgRWxsaW90IFNtaXRoIChGbGFtYm95YW50IElJSSk8L2xpPgo8L29sPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPgo="}

You might also be interested in:

More from Bolesworth…