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‘The hype around it is three-fold’: Holly Smith on Tokyo selection and why the Olympics is a different entity *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Tokyo-bound Holly Smith is competing at Bolesworth as one of her final events before she heads to the Games as part of Britain’s showjumping team. H&H caught up with her to have a chat about selection...

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