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‘It’s a whole team effort’: Holly Smith and Fruselli continue run of blistering form with Bolesworth victory *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Holly Smith and Fruselli continued their run of fierce form with victory in Thursday’s CSI3* 1.45m grand prix qualifier at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7-11 July).

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