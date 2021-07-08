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‘It’s a whole team effort’: Holly Smith and Fruselli continue run of blistering form with Bolesworth victory *H&H Plus*
Lucy Elder
Holly Smith and Fruselli continued their run of fierce form with victory in Thursday’s CSI3* 1.45m grand prix qualifier at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7-11 July).
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