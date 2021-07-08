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‘He likes to have fun and he likes to win’: meet the ‘cheeky’ star with a Bolesworth hat-trick *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Faye Adams and her own super consistent Demograaf proved uncatchable in Thursday’s Horseware Ireland CSI3* 1.40m two-phase class at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show.

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