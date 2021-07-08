{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
‘He likes to have fun and he likes to win’: meet the ‘cheeky’ star with a Bolesworth hat-trick *H&H Plus*
Lucy Elder
Faye Adams and her own super consistent Demograaf proved uncatchable in Thursday’s Horseware Ireland CSI3* 1.40m two-phase class at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show.
{"content":"PHA+VGhlIHBhaXIgd2VyZSBkcmF3biAyOHRoIHRvIGdvIGluIHRoZSA3Mi1zdHJvbmcgY2xhc3MsIGJ1dCBub3Qgb25lIG9mIHRoZSA0NCBjb21iaW5hdGlvbnMgdGhhdCBmb2xsb3dlZCBjb3VsZCBiZWF0IHRoZWlyIHRpbWUgb2YgMjguNTMgc2Vjb25kcy4gQXZhIFZlcm9uIGFuZCB0aGUgMTEteWVhci1vbGQgbWFyZSBKb2xpZSBGbGV1ciBWYW4gRGUgTm9vcmRoZXV2ZWwsIG93bmVkIGJ5IERlYW4gVmVybm9uLCBnYXZlIGEgc3Ryb25nIGNoYXNlIGFuZCBsb29rZWQgYXMgdGhvdWdoIHRoZXkgbWlnaHQganVzdCB0b3BwbGUgRmF5ZSBhbmQg4oCcRGVtaeKAnSBmcm9tIHRoZSB0b3Agc3BvdC4gSXQgd2FzIGNsb3NlLCBidXQgbm8gY2lnYXIsIGFuZCB0aGV5IHN0b3BwZWQgdGhlIGNsb2NrIGluIGEgdGltZSBvZiAyOS4xNiBzZWNvbmRzLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0xIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5NaWNoYWVsIFdoaXRha2VyIGFuZCBCYXJiYXJhIEJlZXJjb2Nr4oCZcyAxMS15ZWFyLW9sZCBzdGFsbGlvbiBQYXJrbW9yZSBSb3dhbiAoUnVzc2VsIHggQ3J1aXNpbmcpIHdlcmUgdGhpcmQsIGluIDI5LjUyIHNlY29uZHMuPC9wPgo8cD7igJxIZSYjODIxNztzIHNvIG5hdHVyYWxseSBmYXN0IHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBkaWZmaWN1bHQgdG8gY2F0Y2ggaWYgaXQgYWxsIGdvZXMgd2VsbCzigJ0gc2FpZCBGYXllLCBhZGRpbmcgdGhpcyBpcyB0aGUgMTMteWVhci1vbGQgUXVhc2ltb2RvIFogZ2VsZGluZ+KAmXMgdGhpcmQgd2luIGluIGEgcm93IGF0IEJvbGVzd29ydGguPC9wPgo8cD7igJxIZSYjODIxNztzIGEgbGVnZW5kLiB3ZSBoYXZlIHN1Y2ggYSBnb29kIHBhcnRuZXJzaGlwIGFuZCBJJiM4MjE3O20gc28gcHJvdWQgb2YgaGltLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD7igJxNeSB0YWN0aWNzIHdlcmUgdG8gZ28gdGhlIGVpZ2h0LCByYXRoZXIgdGhhbiB0aGUgbmluZSwgZG93biB0byB0aGUgb3hlciDigJMgd2hpY2ggd2FzIHRoZSBmaXJzdCBwbGFjZSBpbiB0aGUganVtcC1vZmYg4oCTIGFuZCB0byBiZSB0aWdodCBhbmQgZm9yd2FyZCBldmVyeXdoZXJlLuKAnTwvcD4KPHA+VGhlIHBhaXIgaGF2ZSBhIHN0cm9uZyByZWNvcmQgb24gdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgY2lyY3VpdCwgd2l0aCB3aW5zIGFuZCBjb3VudGxlc3MgdG9wIHBsYWNpbmdzIGFjcm9zcyB0aGUgVUsgYW5kIEV1cm9wZS48L3A+CjxwPuKAnEluIHRoZSBzdGFibGUsIGhl4oCZcyBqdXN0IGdvdCBhIHJlYWxseSBjaGVla3kgYXR0aXR1ZGUuIEhlIGtub3dzIHRoYXQgSSYjODIxNzttIGhpcyBtdW0gYW5kIGhlIGlzIHJlYWxseSB3ZWxsIGJlaGF2ZWQgZm9yIG1lLCBidXQgaGUmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgbmF1Z2h0eSBmb3IgZXZlcnlvbmUgZWxzZSzigJ0gc2FpZCBGYXllLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAnEhlIGxpa2VzIHRvIHdpbi4gSGUmIzgyMTc7cyBzbyBpbnRlbGxpZ2VudCB0aGF0IGhlIGdvZXMgaW4gdGhlcmUgYW5kIGhlIHNob3dzIG9mZi4gSGUga25vd3Mgd2hhdCBoaXMgam9iIGlzIGFuZCBJ4oCZbSB2ZXJ5IGFwcHJlY2lhdGl2ZSBvZiBoYXZpbmcgc3VjaCBhIGdvb2QgaG9yc2UsIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyB0aGUgYmVzdCBob3JzZSBhdCB0aGUgbWludXRlLjwvcD4KPHA+4oCcSSBkb27igJl0IGp1bXAgaGltIGF0IGhvbWUuIEhl4oCZcyAxMywgaGUga25vd3MgaGlzIGpvYi4gSSBoYWNrIGhpbSBhIGxvdCBhbmQgSSBkbyBhIGxvdCBvZiBjYW50ZXIgd29yayBmb3IgaGlzIGJyZWF0aGluZy4gSGUgbGlrZXMgdG8gaGF2ZSBmdW4sIHNvIEkgdHJ5IGFuZCBrZWVwIGV2ZXJ5dGhpbmcgYXMgZnVuIGFzIHBvc3NpYmxlIGF0IGhvbWUgZm9yIGhpbS4gQmVjYXVzZSB3aGVuIGhlIGdvZXMgaW4gdGhhdCByaW5nLCBoZSBrbm93cyBoaXMgam9iIGFuZCBoZSBsb3ZlcyBpdC7igJ08YnIgLz4KVGhlIEtXUE4gZ2VsZGluZyB3YXMgYm91Z2h0IGJ5IGFuIG93bmVyIGZvciBGYXllIHRvIHJpZGUgaW4gMjAxNy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxUaGlzIGlzIG15IGZvdXJ0aCB5ZWFyIHdpdGggaGltLiBJIGJvdWdodCBoaW0gZnJvbSB0aGUgb3duZXIgW2luIDIwMTldIOKAkyBJIGhhZCBoaW0gYSBiaXJ0aGRheSBwcmVzZW50IGZvciBteSAyMXN0IeKAnSBzaGUgZXhwbGFpbmVkLjwvcD4KPHA+4oCcSGXigJlzIHNvIGxhenkgYW5kIHRoZW4gaGUgZ29lcyBpbiwgc2VlcyB0aGUgY291cnNlLCBzZXRzIGFsaWdodCBhbmQgb2ZmIGhlIGdvZXMuIEkgZG8gdGhpbmsgdG8gYmUgYSBnb29kIGhvcnNlIHRoZXkgaGF2ZSB0byBoYXZlIHNvbWV0aGluZyBhYm91dCB0aGVtLCBhbmQgaGlzIGlzIHRoYXQgaGUgaXMgdmVyeSBjb2NreSBhbmQgdGhpbmtzIGhlIGlzIHRoZSBiZXN0IHRoaW5nIGluIHRoZSB3b3JsZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxJbiBhbGwgZmFpcm5lc3MsIEkgYW0gcXVpdGUgY29uZmlkZW50IHdpdGggaGltIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyBzbyBjYXJlZnVsLiBUaGUgY291cnNlIHdhcyB0ZWNobmljYWwuIEkgd2F0Y2hlZCBhIGNvdXBsZSBhdCB0aGUgc3RhcnQgYW5kIHRoZXkgd2VyZSBmaW5kaW5nIHRoZSBmaXJzdCBwaGFzZSBxdWl0ZSB0ZWNobmljYWwsIGJ1dCBEZW1pIGlzIHNvIGNhcmVmdWwgYW5kIGhl4oCZcyBzbyBjbGV2ZXIgdGhhdCBoZSBnb2VzIGluIGFuZCBpZiB5b3UganVzdCBnZXQgaGltIHNlbWkgdGhlcmUsIGhl4oCZcyBzbyBjb25zaXN0ZW50LuKAnTwvcD4KPHA+RmF5ZSBhZGRlZCB0aGF0IGl0IGlzIG5pY2UgdG8gYmUgYmFjayBqdW1waW5nIGluIGZyb250IG9mIGEgY3Jvd2QuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD7igJxJIGNhbWUgaGVyZSBsYXN0IHllYXIsIGFuZCB0aGVyZSB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGFueSBzcGVjdGF0b3JzLCBzbyBpdCYjODIxNztzIHNvIGdvb2QgdG8gd2luIGhlcmUgaW4gZnJvbnQgb2YgYSBsb3Qgb2YgcGVvcGxlIGFuZCBpdOKAmXMgZ29vZCB0byBnZXQgYmFjayB0byBub3JtYWwuIFdoZW4geW914oCZcmUgY29tcGV0aW5nLCB5b3Ugd2FudCB0byBwZXJmb3JtIGFuZCBmb3IgcGVvcGxlIHRvIHdhdGNoLiBJIGZlZWwgbGlrZSBub3cgaXQmIzgyMTc7cyBncmVhdCB0aGF0IHRoZSBzcG9ydCBjYW4gYmUgZW5qb3llZCBhZ2FpbizigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD7igJxEZW1pIGxvdmVzIHRoZSBjcm93ZDsgb24gdGhlIGxhcCBvZiBob25vdXIgaGUgd2FzIGhhdmluZyBhIGxpdHRsZSBwbGF5IOKAkyBoZSByZWFsbHkgd2FudGVkIHRvIGhhdmUgYSBuaWNlIGJpZyBidWNrIGFuZCBJIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gY29udGFpbiBoaW0uIEhlIGxvdmVzIHRoZSBhdG1vc3BoZXJlLuKAnTwvcD4KPHA+Cg=="}
Read more from Bolesworth…
You might also be interested in:
Credit: Alamy Stock Photo
Credit: Getty Images
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}