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‘Every year we are more resilient’: British weather, Olympians and the return of spectators at Bolesworth *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • From dealing with downpours, welcoming spectators back for the first time in three years and putting on a competition for +800 horses, H&H caught up with Bolesworth’s managing director Nina Barbour…

    The Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show is not a fixture that sits still – and this year is no different.

    The addition of an extra discipline, a new auction and even more infrastructure are among the changes for 2021. Spectators, too, are back after a three-year hiatus, as a result of torrential downpours in 2019 and pandemic restrictions last year.

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