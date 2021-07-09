{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Tales from Bolesworth: ‘I wanted to do something different’ – meet the multiple HOYS showing winner finding success in a new discipline *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Switching codes has proved a successful decision for former top showing rider and producer Michaela Wood.

    The North Yorkshire-based rider, who runs Dallamires Stables with her partner George Whitaker, headed Friday’s Owl Homes 1.25m amateur class at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show with the Billy Congo son Lingala (“Mikey”).

    More from Bolesworth…

    You might also be interested in: