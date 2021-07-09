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Holly Smith’s stable jockey scoops double victory: meet the teenager ruling Bolesworth’s young horse classes *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • H&H catches up with Holly Smith’s stable jockey Nicole Lockhead Anderson, who is dominating the top placings in Bolesworth’s young horse international classes…

    Make a note of the name, Nicole Lockhead Anderson, because this is a young rider you need to have on your radar.

    Nicole, stable jockey to Tokyo-bound Holly Smith, has scooped a brace of wins plus four other top-10 placings across six stars across the young horse and three-star international classes at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show.

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