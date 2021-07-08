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Tactical perfection: precision pays off on a horse – and in a Bentley – as Bolesworth ride & drive winners crowned *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Surgical precision matched with a serious amount of horsepower proved to be the perfect recipe for “ride & drive” success at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show.

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