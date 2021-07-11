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‘It should be tough to win a grand prix’: Irish rider clinches grand prix glory in gripping Bolesworth show-down *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Ireland’s David Simpson and the “consistently careful” grey Foudre F were the sole combination to finish on a clean sheet in the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show’s gripping CSI3* grand prix finale (Sunday, 11 July).

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