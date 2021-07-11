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Tales from Bolesworth: ‘don’t touch me, but watch me’ – meet the ‘opinionated’ former event mare showing her talent in the jumping world *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • This time last year, Fourfields Darc Maxim was gearing up for her first novice eventing run of the season.

    Fast forward 12 months, and Rachael Heald’s seven-year-old mare is excelling in a new discipline, with two wins across the CSIYH* classes at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show with rider Joss Williams.

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