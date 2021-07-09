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Remember the name: seven-year-old star on the rise triumphs in high-class Bolesworth field *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Adam Botham and the ‘fantastic’ young stallion Ebanking topped one of the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show’s hottest classes with their classy win in the Al Shira’aa CSIYH* seven-year-old 1.30m (9 July).

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