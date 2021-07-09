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‘She’s a princess’: fortune favours the bold as fearless mare speeds to Bolesworth glory *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Sweden’s Angelie von Essen and the “amazing” Cochella gave the crowd at the Dodson & Horrell International Horse Show (7-11 July) a spectacular end to the day’s sport with a masterclass win in the CSI3* 1.50m jump-off class.

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