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Warm-up tactics and thirst for speed prove winning formula as strong partnership continue Bolesworth winning streak *H&H Plus*
Lucy Elder
Brave turns and a tactical warm-up were the ingredients for Faye Adams and Demograaf’s second win in as many days at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7 – 11 July).
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Credit: H.KINCHIN
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