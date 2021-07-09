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Warm-up tactics and thirst for speed prove winning formula as strong partnership continue Bolesworth winning streak *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Brave turns and a tactical warm-up were the ingredients for Faye Adams and Demograaf’s second win in as many days at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7 – 11 July).

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