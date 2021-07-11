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Fancy jumping these? Take a walk round Bolesworth’s CSI3* grand prix *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • A total of 50 combinations are entered in the CSI3* grand prix at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7-11 July).

    The 1.50m feature class, built by Dutch course designer Louis Koninckx, has a total prize fund of £50,000 and features 13 questions made up of 16 jumping efforts over a 290m course, with time set at 375 m/min. It features a triple bar, one double (12AB), one treble (7ABC), two water trays (three and nine).

    The jump-off course is fences: one, two, nine, 12AB, 13, 15 (a new fence for the jump-off) and five.

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