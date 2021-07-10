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A sparkling diamond: £190,000 mare headlines Bolesworth auction as three lots smash six-figure barrier *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • A seven-year-old mare, who has never rolled a pole in international competition, was the sparkling headline at the Science Supplements Bolesworth Elite A-List Auction (9 July).

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