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Top jumping mare claims first international win since surgery to remove 12kg ovarian tumour *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • A top jumping mare scored her first international win since an operation to remove a huge tumour.

    Z7 Caretina and Georgia Tame sped to victory over a challenging track in Saturday’s Horseware Ireland CSI3* 1.40m jump-off class at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7-11 July).

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