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Exceptional grey completes full set of major British puissance wins as trio clinch joint victory over Bolesworth wall *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Guy Williams and his prolific winner Mr Blue Sky UK completed their full house of major British puissance titles with joint victory over the red wall at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (10 July).

    Three combinations cleared the 2.16m wall in the fifth round of the puissance, sponsored by Equitop GLME, to share the spoils.

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