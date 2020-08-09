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Little and large share spoils in thriller puissance #BestOfBolesworth *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Two very different horses cleared 2m 12cm to win a thrilling puissance at Bolesworth. H&H spoke to both riders

It was little and large in the Saturday night (8 August) puissance at Bolesworth, as a 17.3hh and a compact 16hh shared the spoils.

Elliot Smith on the rangy Flamboyant and Louise Saywell on new ride Edgarrento cleared 2m 12cm in the fifth round to be crowned joint winners at the British Showjumping national championships.

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