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#BestofBolesworth: who won what on Wednesday at the national championships? *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Two young riders take a national title apiece as the competition hots up at the British Showjumping national championships at Bolesworth. H&H talks to the winners...

Tabitha Kyle continued her superb recent form yesterday (5 August) by retaining her 138cm championship title on Playboy Van De Zoetewei, beating herself on LissDuff Royal into second place by a second and a half.

Tabitha, who was fresh from winning four grands prix in one day at her first post-lockdown international show, in France on 26 July, said that the 138 championship track was smaller in the first round than she would have liked.

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