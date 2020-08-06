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#BestofBolesworth: who won what on Wednesday at the national championships? *H&H Plus*
Eleanor Jones
6 August, 2020 17:11
Two young riders take a national title apiece as the competition hots up at the British Showjumping national championships at Bolesworth. H&H talks to the winners...
Tabitha Kyle continued her superb recent form yesterday (5 August) by retaining her 138cm championship title on Playboy Van De Zoetewei, beating herself on LissDuff Royal into second place by a second and a half.
Tabitha, who was fresh from winning four grands prix in one day at her first post-lockdown international show, in France on 26 July, said that the 138 championship track was smaller in the first round than she would have liked.
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Credit: Marine Delie / Poney As
‘To win all the grands prix was just fantastic, we never expected that’
Riders are returning in full force to the new-look national sport, while British and Irish competitors are already making an
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The rider also came fourth in one championship and sixth in the other
A promising eight-year-old benefits from a more relaxed show atmosphere
Credit: 1STCLASSIMAGES
‘To get in the ring was a bonus; to jump so well, and for Daisy to help me out, and
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