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Showjumping highlights: A relaxed show atmosphere benefits one horse and more *H&H Plus*

Penny Richardson

A promising eight-year-old benefits from a more relaxed show atmosphere

Chard Equestrian, Somerset

Bethanie Knight made two journeys to Chard from her base near Southampton, and went home with a 1.30m win, plus third places in 1.20m and 1.30/1.40m classes riding Topmodel Van Overis Z.

“It was our first show since February and I’m a bit surprised because Topmodel usually needs a lot of shows before she relaxes,” said Bethanie. “I think the quieter atmosphere suited her perfectly. I enjoyed it too and I wish shows would stay the same once we are back to normal! Chard was a bit further than we’d usually travel to a show for a day, but it was so nice that we’ll be back again.”

Eight-year-old Topmodel had just stepped up to 1.40m level in Spain when lockdown began. “I’m hoping to go back to Oliva Nova in October and that I can continue her progression. She has a really good brain, so she should go a long way,” said Bethanie, 22, who has been riding for Tony and Fiona Newbery’s Ashbourne Stables for four years. “I hope I’m still there in another four. I love it,” she said.