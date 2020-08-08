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Two Edwardses take national titles in style #BestofBolesworth *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

It was all about the Edwardses in the Bolesworth international arena on Friday of the national championships. H&H spoke to both the evening’s winners

Will Edwards won the British Showjumping national under-21 final in superb style aboard Shw Candies B at Bolesworth yesterday (7 August).

The combination jumped the only double clear of 15 starters to take the class, which as a “viewing class” is one watched by seldctors and taken into account for teams, with Robert Murphy on Elan V second and Olivia Poole on Quality in third.

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