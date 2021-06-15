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H&H analysis: Toledo targets Tokyo in Bicton’s CCI4*-S *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Tom McEwen wins the battle of the British Olympic longlisted riders as the cross-country proves influential again at Bicton, supported by Chedington, in Devon

    IT was generally agreed at Bicton that no one wants to be a British selector and while there were 106 starters in the Chedington CCI4*-S, attention was focused on the seven competitors longlisted for the Tokyo Olympics.

    Oliver Townend’s Ballaghmor Class and Harry Meade’s Superstition were the only longlisted horses not present, having played their hand at Kentucky, and for the rest, this was a final trial in all but name.

    Tom McEwen won on Toledo De Kerser, who belongs to Fred and Penny Barker, Jane Inns and the rider’s mother Ali. If the 2019 Pau winners have a slightly weaker phase, it would be dressage, but they played a blinder here to sit equal fourth on 23 and finished on that score.

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    This report can also be read in H&H magazine, on sale Thursday 17 June

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