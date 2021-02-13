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Toledo De Kerser: ‘he’s gone from being a complete weirdo to this amazing horse’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Tom McEwen’s world team gold medallist was picked by William and Pippa Funnell to feature in this week’s magazine. Pippa Roome meets him

Toledo De Kerser – what you need to know

Age: 14
Breeding: Diamant De Semilly x Papillon Rouge
Rider: Tom McEwen
Owner: Fred and Penny Barker, Jane Inns and rider’s mother Ali
Breeder: Kerstin Drevet
Greatest achievements: second Le Lion d’Angers seven-year-old World Championships 2014; first Bramham under-25 CCI4*-L 2016; 11th Badminton CCI5* 2017; fourth Burghley CCI5* 2017; seventh Badminton CCI5* 2018; 12th and team gold medal World Equestrian Games in Tryon 2018; 11th Badminton CCI5* 2019; first Pau CCI5* 2019; fifth Pau CCI5* 2020 (all class names updated to current format).

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