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All change as British Olympic longlist pairs tackle CCI4*-S showjumping at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how a dramatic morning of showjumping has unfolded at Bicton today (12 June)

    The super-hot CCI4*-S section at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, has been action packed in the showjumping phase after the first half of competitors have jumped.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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