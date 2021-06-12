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Dressage leader holds top spot following her Bicton cross-country round, after nervous wait over a flag penalty *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out who has put in the two clears inside the time and which are proving to be the most influential fences

    Nicola Wilson retains her overnight lead in the CCI4*-L at the halfway point of the Bicton Horse Trials cross-country, at the event supported by Chedington, but her score was in doubt for a while as officials reviewed 15 penalties for missing a flag.

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