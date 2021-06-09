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See the cross-country course the British Olympic longlisted horses will tackle at Bicton *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Check out photos of every fence on the CCI4*-S cross-country course at Bicton Horse Trials…

    The Bicton Horse Trials cross-country course for the CCI4*-S, supported by Chedington, consists of 21 numbered fences.

    The course is designed by Helen West, with help from Mark Phillips.

    Seven of the horses on Britain’s Olympic eventing longlist will compete in this class and so will tackle this track on Sunday (13 June).

    The CCI4*-S course is marked with purple numbers, with the CCI4*-L using blue numbers.

    This story will be updated with fence names once they are available.

    Bicton Horse Trials cross-country course CCI4*-S fence by fence

    Fence 1

    Bicton Horse Trials cross-country course

    Pictures by Pippa Roome

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