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Ones to watch as Bicton International replaces Bramham *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • The focus is on Tokyo in the short format class, while rising stars will shine in the long format sections, says H&H’s eventing editor Pippa Roome as she previews Bicton International

    BICTON steps in to replace Bramham this year and hosts the same three classes that usually run at the Yorkshire fixture. Over 100 are set to start in the CCI4*-S and nearly 100 in the CCI4*-L – both classes are supported by Chedington, who are also the title event sponsor. The news that there is no exemption to the travel ban and 14 days’ quarantine for entering Germany means most of those who were double entered here and at Luhmühlen Horse Trials are heading to Devon.

    Now that the British nominated entries for the Olympics have been announced, the spotlight will be turned on every move those pairs make, good or bad. Seven of the nine come to Bicton in the CCI4*-S, with only Oliver Townend with Ballaghmor Class and Harry Meade with Superstition missing, as those two played their hand at Kentucky in April.

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    This preview is also available to read in 3 June 2021 issue of Horse & Hound magazine, on sale now

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