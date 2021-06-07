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Ones to watch as Bicton International replaces Bramham *H&H Plus*
Pippa Roome
7 June, 2021 12:20
The focus is on Tokyo in the short format class, while rising stars will shine in the long format sections, says H&H’s eventing editor Pippa Roome as she previews Bicton International
BICTON steps in to
replace Bramham this year and hosts the same three classes that usually run at the Yorkshire fixture. Over 100 are set to start in the CCI4*-S and nearly 100 in the CCI4*-L – both classes are supported by Chedington, who are also the title event sponsor. The news that there is no exemption to the travel ban and 14 days’ quarantine for entering Germany means most of those who were double entered here and at Luhmühlen Horse Trials are heading to Devon.
Now that the
British nominated entries for the Olympics have been announced, the spotlight will be turned on every move those pairs make, good or bad. Seven of the nine come to Bicton in the CCI4*-S, with only Oliver Townend with Ballaghmor Class and Harry Meade with Superstition missing, as those two played their hand at Kentucky in April.
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Find out how to watch Bicton Horse Trials and see a huge entry of top competitors go head to head
Credit: Peter Nixon
Ros Canter was in top form as she dominated both the CCI3*-L sections at Saracen Horse Feeds Houghton International
Prenetics is the new title sponsor of the Royal International Horse Show.
Credit: Elli Birch/Bootsandhooves
The Royal International Horse Show has welcomed Prenetics as its new title sponsor for 2021, plus more partnership news
Tim Price and Ascona M on their way to victory at Luhmühlen 2019.
Credit: Jon Stroud
It is unlikely British and British-based riders will be able to compete at Luhmühlen after news broke that there will
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