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Oliver Townend wins Kentucky on Ballaghmor Class: ‘It wasn’t the way I believed he’d do it, but we got there in the end’ *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Find out how what Kentucky winner Oliver Townend said about Ballaghmor Class, pressure and why the US wait for a winner at their home five-star continues…

    By Nancy Jaffer

    Although it seemed as if much went against Oliver Townend this week, nothing – not a disappointing dressage test, a lost shoe in a rainstorm on a difficult cross-country trip, or the letdown of having a mount spun in the horse inspection– could stand in the way of topping the Land Rover Kentucky Three-Day Event 2021 final results, his third consecutive victory in the five-star at the Kentucky Horse Park.

    After days of questionable weather, the sun finally shone on his faultless showjumping round with Ballaghmor Class, who had no margin for error but didn’t need one.

    Look back at Kentucky: