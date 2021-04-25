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Oliver Townend wins Kentucky on Ballaghmor Class: ‘It wasn’t the way I believed he’d do it, but we got there in the end’ *H&H Plus*
Horse & Hound
26 April, 2021 00:24
Find out how what Kentucky winner Oliver Townend said about Ballaghmor Class, pressure and why the US wait for a winner at their home five-star continues…
By Nancy Jaffer
Although it seemed as if much went against
Oliver Townend this week, nothing – not a disappointing dressage test, a lost shoe in a rainstorm on a difficult cross-country trip, or the letdown of having a mount spun in the horse inspection– could stand in the way of topping the Land Rover Kentucky Three-Day Event 2021 final results, his third consecutive victory in the five-star at the Kentucky Horse Park.
After days of questionable weather, the sun finally shone on his faultless showjumping round with Ballaghmor Class, who had no margin for error but didn’t need one.
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Look back at Kentucky:
Oliver Townend powers through chilly rain to take the lead at Kentucky with Ballaghmor Class after a stunning cross-country trip.
Credit: Nancy Jaffer
Find out who managed the three clears inside the time today at Kentucky and who crashed out.
Oliver Townend presents Cooley Master Class at the Kentucky 2021 final trot-up.
Credit: Nancy Jaffer
Find out which five-star horse was eliminated at the Kentucky Three-Day Event 2021 final trot-up this morning and what his
Tamie Smith gives Mai Baum a big hug after the pair come within 0.1 of a penalty of the lead at Kentucky 2021.
Credit: Nancy Jaffer
Find out how second-placed Tamie Smith is feeling about the cross-country and why Oliver Townend was disappointed after his test
Marilyn Little leads the five-star standings with RF Scandalous after the first day of dressage at Kentucky 2021.
Credit: Nancy Jaffer
A home side rider leads the pack after a spectacular test on day one of dressage at Kentucky
Tamie Smith and Mai Baum at the first trot-up for the Kentucky Three-Day Event 2021.
Credit: Nancy Jaffer
Find out who had to withdraw from Kentucky at the last minute, as the competition gets underway
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