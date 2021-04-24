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Tamie Smith scores best in Friday’s dressage at Kentucky; Oliver Townend ‘close enough’ with two in top five *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Find out how second-placed Tamie Smith is feeling about the cross-country and why Oliver Townend was disappointed after his test on Ballaghmor Class…

    By Nancy Jaffer 

    American rider Tamie Smith put in a marvellous test with Mai Baum today (23 April) to sit second in the Land Rover Kentucky Three-Day Event 2021 dressage results. Tamie’s score put her within 0.1 of a penalty of tying with her compatriot, Marilyn Little, who continues to lead the five-star on RF Scandalous with her 21.7 penalty mark from the first day of competition.

    Tamie, who is first in the concurrent four-star with EnVogue, gave notice from the very beginning of her five-star test that she would be a contender with Mai Baum, when 81% flashed on the scoreboard as she started the medium trot on the diagonal with the dazzling black 15-year-old German Sport Horse.

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