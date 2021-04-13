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Eight of the best riders to watch at Kentucky Three-Day Event *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • The 2019 top two could repeat their results in a rematch, says H&H eventing editor Pippa Roome as she previews the Land Rover Kentucky Three-Day Event...

    The Land Rover Kentucky Three-Day Event had a tumultuous build-up this year, with the initial decision to cancel being overturned after crowd-funding raised over $550,000 (about £400,000). Seventy-one horses from seven nations are scheduled to start – a strong starting field for the only five-star of the 2021 spring season.

    So who are the key Kentucky Three-Day Event riders you need to know about?

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    This exclusive preview is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 15 April

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