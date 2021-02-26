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Liz Halliday-Sharp: the US event rider who thrives on pressure – on a horse, in a race car, and in front of a live TV camera *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The US event rider learnt her equestrian trade in Britain – and her mental strength in a racing car. She talks to Pippa Roome

IF Liz Halliday-Sharp makes the US team for the Tokyo Olympics, it’ll be her first major championship. But it certainly won’t be the first time the 42-year-old has performed under pressure. Because Liz is not just an elite athlete in equestrianism. At the same time as she was climbing the grades in eventing through her twenties, she was also a professional racing car driver.

“It was crazy – for a lot of years I raced and rode together,” she explains. “It was pretty cool when I was young – I was on a plane or in a car or on a horse. I just bombed around the world doing crazy stuff. It was a really fun part of my life and I’ll never regret it, even though I’m sure I would have achieved better things with horses earlier in my life if I hadn’t been racing.”

Having done some media work during her years in the cockpit, Liz was a commentator and live pit reporter for Eurosport at the Le Mans 24-hour race for 10 years after she stopped driving there.

“I absolutely love live TV,” she says. “It’s a lot of fun to be in front of the camera, knowing you can’t get it wrong.

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