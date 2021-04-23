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Marilyn Little leads Kentucky with ‘courageous’ mare, with British riders in second and third *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Find out how the leading riders reacted after their dressage tests today at the Kentucky Horse Park…

    By Nancy Jaffer

    Britain put two riders in the top three as five-star dressage got underway on Thursday (22 April) at the Land Rover Kentucky Three-Day Event, but Oliver Townend with his two-time Kentucky winner, Cooley Master Class, had to settle for second, while William Fox-Pitt was third on Oratorio as the USA’s Marilyn Little dominated the standings.

    Her performance with the graceful mare RF Scandalous netted her an outstanding mark of 21.7 penalties – the best dressage score at Kentucky since 2009 – as a chilly wind blew through the Kentucky Horse Park. Even so, Marilyn was disappointed that she couldn’t match (or improve on) her amazing score of 19.4 penalties when she won the Wellington, Florida, Eventing Showcase in February 2020.

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