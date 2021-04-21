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Late withdrawals leave a field of 63 after Kentucky Three-Day Event first trot-up *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Find out who had to withdraw from Kentucky at the last minute and what USEF director of sport Will Connell said about Oliver Townend’s chances of winning…

    By Nancy Jaffer

    A dusting of snow this morning (21 April) greeted riders in Lexington, Kentucky, for the Land Rover Kentucky Three-Day Event, but it gave way to afternoon sun in an area known for its mercurial weather. After the snow melted, it left the Kentucky Horse Park grounds a brilliant shade of green, a lovely backdrop as all the horses presented for the five-star went through the Kentucky first trot-up 2021 with no holds.

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