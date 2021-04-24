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Oliver Townend leads Kentucky after cross-country; dressage top three drop down the leaderboard *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Find out who managed the three clears inside the time today at Kentucky and who crashed out.

    By Nancy Jaffer

    Everyone expected the five-star cross-country course for the Land Rover Kentucky Three-Day Event to be tough, but the reshuffling it provided today (24 April) made a dramatic difference in the standings. Two-time Kentucky winner Oliver Townend of Great Britain rose to first in the Kentucky Three-Day Event 2021 cross-country results after being fifth in dressage with Ballaghmor Class, adding just 0.8 of a time-penalty to bring his total to 27.3.

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