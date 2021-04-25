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Top-10 horse eliminated at Kentucky Three-Day Event final trot-up: ‘It’s very sad’ *H&H Plus*
Horse & Hound
One British horse left the competition at this morning’s final horse inspection in Kentucky. Find out which one – and what his rider said.
By Nancy Jaffer
The 45 horses who remained in the five-star after cross-country were all presented at the Land Rover Kentucky Three-Day Event 2021 final trot-up this morning (25 April).
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