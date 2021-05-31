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European travel bans cause headaches for top riders in Britain *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • The German ban on travellers from the UK has thrown a major spanner in the works for Brits and British-based riders. H&H speaks to eventers, organisers and authorities to find out what might hapen next

    FRESH challenges face elite British-based riders as travel restrictions place question marks on whether competitors will be able to compete at top-level events.

    Luhmühlen holds the first European CCI5*-L of 2021 this month (17–20 June) and more than 30 British combinations, plus many leading British-based riders of other nationalities, are entered.

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