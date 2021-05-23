{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Exciting plans revealed by Blenheim’s new organisers *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • New organiser the Jockey Club has big plans for Blenheim, including investing back into the event. H&H talks to the new team to find out more

    PLANS for Blenheim Palace International Horse Trials (16–19 September) have been revealed as new organiser the Jockey Club brings top eventing names on board – and aims for commercial partners to allow reinvestment in the sport.

    The event, which features a CCI4*-L and a CCI4*-S for eight- and nine-year-olds, will be The Jockey Club’s first as organisers. British Eventing (BE) formerly organised the horse trials but stepped down in August 2020, and following a competitive tender process, the Jockey Club was awarded a five-year contract.

    You might also be interested in…