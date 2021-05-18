{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Mark Phillips: ‘Why couldn’t we crowdfund Burghley?’ *H&H Plus*
Mark Phillips
18 May, 2021 15:00
Mark Phillips gives the inside story of what happened with this cancellation
THE twists, turns and unforeseen consequences of Covid-19 keep coming.
The
Land Rover Kentucky five-star behind closed doors was a surreal experience. Restrictions in the UK prevented Badminton running a similar model and we’ve recently cancelled the Festival of British Eventing at Gatcombe because of the uncertainties.
Without terrestrial television, it was difficult to see how we could give our great sponsors value for money behind closed doors – they sign up for the occasion and the experience, not just to be philanthropic and support a horse trial.
{"content":"PGgzPkRJU01BWSBBVCBCVVJHSExFWTwvaDM+CjxwPk5PVyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL25ld3MvYnVyZ2hsZXktaG9yc2UtdHJpYWxzLTIwMjEtY2FuY2VsbGVkLTc0NTExNCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+dGhlIGxhdGVzdCBjb3JvbmF2aXJ1cyBjYXN1YWx0eSBpcyBCdXJnaGxleTwvYT4sIHdoaWNoIGhhZCBldmVuIG1vcmUgdHdpc3RzIGFuZCB0dXJucy4gRXZlbnQgZGlyZWN0b3IgTGl6IElubWFuIGhhcyBiZWVuIHdvcmtpbmcgMjQvNyBmb3Igd2Vla3Mgb24gdmFyaW91cyBtb2RlbHMgdG8gdHJ5IHRvIG1ha2UgdGhlIGV2ZW50IGZpbmFuY2lhbGx5IHZpYWJsZS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+QXMgYXQgR2F0Y29tYmUsIHNoZSBmb3VuZCB0aGF0IGhhdmluZyBhIGxpbWl0ZWQgbnVtYmVyIG9mIHNwZWN0YXRvcnMgaW5jdXJyZWQgdG9vIG11Y2ggY29zdCBpbiB0ZXJtcyBvZiB0ZW50YWdlLCBwYXJraW5nLCBzZWN1cml0eSBhbmQgc28gb24gdG8gbWFrZSBhbnkgYW50aWNpcGF0ZWQgaW5jb21lIHdvcnRod2hpbGUuPC9wPgo8cD5TbyBzaGUgZXZlbnR1YWxseSBjYW1lIHRvIHRoZSBjb25jbHVzaW9uIHRoYXQgdGhlIG9ubHkgc29sdXRpb24gd2FzIGZvciB0aGUgZXZlbnQgdG8gYmUgY3Jvd2RmdW5kZWQgYnkgdGhlIHNwb3J0LCBydW5uaW5nIGJlaGluZCBjbG9zZWQgZG9vcnMuIFRoaXMgd291bGQgYXZvaWQgZXhwb3NpbmcgdGhlIEJ1cmdobGV5IEVzdGF0ZSB0byBhbnkgbW9yZSBsaWFiaWxpdHkgdGhhbiB0aGUgY29zdCBvZiBjYW5jZWxsYXRpb24gaW4gTWF5LiBUaGF0IGNhbmNlbGxhdGlvbiBjb3N0IGlzIGEgc2VyaW91cyBzaXgtZmlndXJlIG51bWJlciBiZWNhdXNlIG9mIHJhdGVzLCByZW50cywgbGljZW5jZXMgYW5kIGZpeGVkIGFubnVhbCBvdmVyaGVhZHMsIGEgbG90IG9mIHdoaWNoIGhhZCBhbHJlYWR5IGJlZW4gY3V0IGJ5IGZ1cmxvdWdoaW5nIG5vbi1lc3NlbnRpYWwgc3RhZmYuPC9wPgo8cD5TbyB3aGVuIHRoZSBwb3dlcnMgdGhhdCBiZSBhdCBCdXJnaGxleSBhZ3JlZWQgYmVmb3JlIHRoZSAx4oCTMyBNYXkgQmFuayBIb2xpZGF5IHdlZWtlbmQgdGhhdCBzaGUgY291bGQgZXhwbG9yZSBhbmQgc3RhcnQgcGxhbm5pbmcgZm9yIGZ1bmRpbmcsIHNoZSB3YXMgb2ZmIGFuZCBydW5uaW5nLiBTaGUgaGFkIGNvbW1pdG1lbnRzIG9mIHN1cHBvcnQgZnJvbSBzcG9uc29ycywgdHJhZGVzdGFuZHMgYW5kIHRoZSBFdmVudCBIb3JzZSBPd25lcnMgQXNzb2NpYXRpb24g4oCTIHdobyBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgdXNlIHNvbWUgb2YgdGhlaXIgcmVzZXJ2ZXMg4oCTIGFzIHdlbGwgYXMgbWFueSBpbmRpdmlkdWFscy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5JIHdhcyBoaXJlZCBhcyBjb3Vyc2UtZGVzaWduZXIgYXQgYSByZWR1Y2VkIGNvc3QgdG8gc2F2ZSBtb25leSBmbHlpbmcgRGVyZWsgZGkgR3JhemlhIGluIGZyb20gdGhlIFVTLiBBZHJpYW4gRGl0Y2hhbSBhbmQgSSB3ZXJlIHNjaGVkdWxlZCB0byBnbyB0byBCdXJnaGxleSB0byB0cnkgdG8gY3V0IHRoZSBjcm9zcy1jb3VudHJ5IGJ1ZGdldCBmdXJ0aGVyIOKAkyBmb3IgZXhhbXBsZSwgYnkgdXNpbmcgc2hlZXAgdG8gY3V0IHRoZSBncmFzcyBpbiBlYXJseSBzdW1tZXIgaW5zdGVhZCBvZiBtb3dpbmcsIHVzaW5nIGEgQnJpdGlzaCBFdmVudGluZyBBZ3JpLXZhdG9yIGlmIG5lZWRlZCBpbnN0ZWFkIG9mIGlycmlnYXRpb24sIGJvcnJvd2luZyBtYWNoaW5lcyBmcm9tIEpDQiB0byBtb3ZlIGZlbmNlcyBhbmQgc28gb24uPC9wPgo8cD5JdCB3YXMsIHRoZXJlZm9yZSwgd2l0aCBjb21wbGV0ZSBkaXNtYXkgdGhhdCB3ZSBkaXNjb3ZlcmVkIGFmdGVyIHRoZSBCYW5rIEhvbGlkYXkgdGhhdCB0aGUgQnVyZ2hsZXkgRXN0YXRlIHBvd2VycyBoYWQgZGVjaWRlZCB0byBkbyBhIFUtdHVybiBhbmQgY2FuY2VsLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBvdmVycmlkaW5nIGNoYXJpdHkgdW5kZXIgd2hpY2ggdGhlIGhvcnNlIHRyaWFscyBvcGVyYXRlcyBpcyB0aGUgQnVyZ2hsZXkgSG91c2UgUHJlc2VydmF0aW9uIFRydXN0LiBJIGRvbuKAmXQgdW5kZXJzdGFuZCB0aGUgY29tcGxleGl0aWVzIGFuZCBsaWFiaWxpdGllcyBhcm91bmQgY2hhcml0YWJsZSBnb3Zlcm5hbmNlLCB0aGVyZWZvcmUgaXQgaXMgZGlmZmljdWx0IGZvciBtZSB0byB1bmRlcnN0YW5kIHdoeSwgd2hlbiB0aGUgZXN0YXRlIGhhZCB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgb2YgcmVkdWNpbmcgdGhlaXIgY2FuY2VsbGF0aW9uIGxpYWJpbGl0eSwgdGhleSB3b3VsZCBub3QgaGF2ZSB0YWtlbiBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgaXQuIEFzIHdlIHN0YXJ0IHRvIGNvbWUgb3V0IG9mIENvdmlkIHJlc3RyaWN0aW9ucywgdGhlcmUgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGNyZWF0ZSBtb3JlIHByb2ZpdCB0byByZWR1Y2UgdGhlIGxpYWJpbGl0aWVzIGV2ZW4gZnVydGhlci48L3A+CjxwPkl0IGlzIGV2ZW4gbW9yZSBwdXp6bGluZyB3aGVuIHlvdSB0aGluayB0aGF0IExvcmQgRXhldGVyIHNldCB0aGUgZXZlbnQgdXAgNjAgeWVhcnMgYWdvIGZvciB0aGUgYmVuZWZpdCBvZiB0aGUgc3BvcnQsIG5vdCB0aGUgZXN0YXRlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoaXMgaXMgYmFkIG5ld3MgdG9vIGZvciBCcml0aXNoIEV2ZW50aW5nIChCRSkgYXMgdGhleSB3aWxsIG5vdCBnZXQgYW55IG1vcmUgZnVuZGluZyBmcm9tIEJ1cmdobGV5IHVudGlsIHRoZSBlc3RhdGUgaGFzIHJlY291cGVkIHRoZSBjYW5jZWxsYXRpb24gbG9zc2VzIGZyb20gMjAyMS4gVGhlcmVmb3JlLCBpdCB3b3VsZCBub3QgYmUgdW5yZWFzb25hYmxlIHRvIHByZWRpY3Qgbm8gc2lnbmlmaWNhbnQgZnVuZGluZyBmcm9tIEJ1cmdobGV5IHVudGlsIGFmdGVyIHRoZSAyMDIzIGV2ZW50LCB3aGljaCB3aWxsIGNyZWF0ZSBhIG1ham9yIGhvbGUgaW4gQkXigJlzIG9uZ29pbmcgYnVkZ2V0aW5nIGZvcmVjYXN0cy48L3A+CjxoMz5BIFNFVkVOLURBWSBFVkVOVDwvaDM+CjxwPlRIRVJFIGFyZSBhIGxvdCBvZiBqZWFsb3VzIHBlb3BsZSBxdWljayB0byBjcml0aWNpc2UgTmlnZWwgVGF5bG9y4oCZcyBBc3Rvbi1sZS1XYWxscywgd2hlcmUgY29tYmluaW5nIHRoZSBDaGF0c3dvcnRoIGZpeHR1cmUgd2l0aCBoaXMgdXN1YWwgTWF5IG9uZSByZXN1bHRlZCBpbiBhIHNldmVuLWRheSBob3JzZSB0cmlhbHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvcGx1cy9uZXdzLXBsdXMvYXN0b24tbGUtd2FsbHMtMjAyMS03NDYwMTkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPk5vYm9keSwgdGhvdWdoLCBjYW4gcXVlc3Rpb24gdGhlIGRlbWFuZCBvciB0aGUgcXVhbGl0eSBvZiB3aGF0IGhlIGxhaWQgb248L2E+LCB3aXRoIHR3byBzZWN0aW9ucyBvZiBDQ0k0Ki1TLCBlYWNoIHdpdGggb3ZlciAxMDAgc3RhcnRlcnMuPC9wPgo8cD5JIHdhcyB0aGUgY291cnNlLWRlc2lnbmVyIGZvciB0aGUgZm91ci1zdGFyIGFuZCBwZXJoYXBzIGdhdmUgdGhlIGNvdXJzZSBhIGRpZmZlcmVudCBmZWVsLCB3aXRoIGZpdmUgb3Igc2l4IHNlcmlvdXMgcXVlc3Rpb25zLiBCdXQgTmlnZWwgaGFkIHByb2R1Y2VkIG5lYXItcGVyZmVjdCBmb290aW5nIHRoYXQgZ2F2ZSByaWRlcnMgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGdpdmUgaG9yc2VzIGNvbmZpZGVuY2UtYm9vc3Rpbmcgcm91bmRzIGF0IHRoaXMgc3RhZ2Ugb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPkkgd2FzIGltcHJlc3NlZCB3aXRoIHRoZSBpbXByb3ZlbWVudCBpbiB0aGUgZHJlc3NhZ2Ugc3RhbmRhcmQsIHdpdGggcm91Z2hseSAyNSUgdW5kZXIgMzAuIFRoZXJlIHdhcyBzb21lIGV4Y2VsbGVudCBjcm9zcy1jb3VudHJ5IHJpZGluZywgd2l0aCBQaWdneSBNYXJjaCwgU2FyYWggQnVsbGltb3JlLCBIYXJyeSBNZWFkZSwgUm9zIENhbnRlciwgSXp6eSBUYXlsb3IgYW5kIFRvbSBNY0V3ZW4gYWxsIEJyaXRpc2ggc3RhbmRvdXRzLjwvcD4KPHA+QXMgVG9reW8gYmVja29ucywgQXN0b24tbGUtV2FsbHMgd2FzIGEgYm9vc3QgZm9yIHRoZSBVSyBzcG9ydCBhZnRlciB0aGUgc2hhZG93IGNhc3QgYnkgQnVyZ2hsZXnigJlzIGNhbmNlbGxhdGlvbi48L3A+CjxwPgo="}
You can also read this exclusive column in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.
You might also be interested in…
Credit: Peter Nixon
“People might be asked to put their hands in their pockets; the message is: sit tight, and if it comes
Captain Federico Caprilli and Melopo set the high jump world record in 1902 – the modern sport of showjumping derived from these early high jump contests
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}