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‘He gives me goosebumps in every phase’: Laura Collett and London 52 in winning ways in ‘mini Olympics’ at Aston-le-Walls *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Laura Collett and London 52 continue their winning ways at this “mini Olympics”, and the world champion wins on her dressage score

    LAURA COLLETT and her five-star winner London 52 continued their run of blistering form with victory in the Dassett Eventing CCI4*-S section A (pictured), while reigning world champion Ros Canter claimed the other section aboard rising star Lordships Graffalo.

    Laura and the 12-year-old gelding, whom she co-owns with Karen Bartlett and Keith Scott, added nothing to their leading 20.5 dressage to win by a 2.4-penalty margin. The pair’s record now stands at five wins from six starts since October 2020, including Pau CCI5*-L and Little Downham CCI4*-S.

    “He gives me goosebumps in every phase,” said Laura. “He’s lush to ride on the flat, because he’s such a show-off, then when showjumping you feel like you could jump the moon, and across country he is so confident – he’s just like, ‘Come on Mum, let’s go!’ He is more than the horse I thought he was. He’s unbelievable.

    You can also read this report in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.

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