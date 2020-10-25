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Laura Collett claims her first five-star win at Pau: ‘I never actually believed it would come off’ *H&H Plus*
Pippa Roome
Find out how the final phase panned out at Pau today and about winner Laura Collett’s long road to this first triumph at the very top level of eventing…
Laura Collett topped the Pau Horse Trials 2020 final results today (25 October), winning her first five-star title at the only event at the level this year.
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Austin O'Connor presents Colorado Blue at the final horse inspection at Pau 2020.
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Laura Collett and London 52 on the way to a clear inside the time at Pau 2020.
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Read our full analysis of how riders tackled Pierre Michelet’s course, plus find out why it was a relief for
Laura Collett and London 52 take the lead in the dressage at Pau 2020.
Credit: Peter Nixon
Laura Collett and London 52 lead at the close of dressage at Pau five-star as the pair put a nervous
Piggy French and Brookfield Inocent take second place after the first day of dressage at Pau 2020.
Credit: Peter Nixon
Find out the secret behind training the leading horse, who scored 10s and which up-and-coming British star has been training
Tim Price and Ringwood Sky Boy at the first trot-up at Pau Horse Trials 2020.
Credit: Peter Nixon
Horses from 10 different nationalities were presented at the Pau Horse Trials first trot-up this afternoon, with one sent to
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