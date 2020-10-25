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Laura Collett claims her first five-star win at Pau: ‘I never actually believed it would come off’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Find out how the final phase panned out at Pau today and about winner Laura Collett’s long road to this first triumph at the very top level of eventing…

Laura Collett topped the Pau Horse Trials 2020 final results today (25 October), winning her first five-star title at the only event at the level this year.

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