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British riders hold seven of the top 10 spots after first day of dressage at Pau five-star *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Find out the secret behind training the leading horse, who scored 10s and which up-and-coming British star has been training with Carl Hester…

Chris Burton leads the way after the first day of dressage at Pau Horse Trials (22 October) – but Britain’s cavalry are just behind, holding seven of the top 10 spots.

The Australian leader appeared to be almost riding an exhibition round on Jill Martin and David Webster’s Graf Liberty, such was the accuracy and suppleness of his test, with each movement placed easily onto its marker. One six in his third flying change was the only time Chris’ marks dropped below seven throughout the test.

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