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One horse held at first trot-up at Pau, 2020’s only five-star horse trials *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Find out what happened at the first trot-up at Pau Horse Trials this afternoon, as 48 horses were presented to the ground jury

One horse was held at the Pau Horse Trials first trot-up this afternoon (21 October) as the only five-star event of 2020 got underway.

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