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Eventing prize money debate takes international turn *H&H Plus*
Lucy Elder
19 October, 2020 17:56
A group of French event riders have added their voices to the debate about prize money in eventing in the form of an open letter to help stimulate discussion. H&H finds out more...
THE push for a debate and review of prize money in eventing has taken an international turn, with a group of French event riders penning an open letter to help spark ideas of ways to solve the issue for all stakeholders.
The subject has also been a topic for
debate at a national level in Britain and riders are keen that Covid-related reductions in prize funds do not become the new normal.
The open letter, which thanks all those for helping restart competition this year, strongly urges against prize money reductions becoming permanent and calls for wider discussion on the topic to help form a combined proposal to take to the FEI.
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