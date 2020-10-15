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H&H interview: Eventer Emilie Chandler on the horse who keeps her going *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The event rider tells Pippa Roome about juggling priorities in sport and business, the special horse who keeps her going and coaching the showjumpers

What do we know about diamonds? They are rare, beautiful and sparkling. It seems, therefore, that Emilie Chandler’s top horse is appropriately named, because Gortfadda Diamond definitely fits these three criteria.

Last year, “Bertie” won the CCI4*-L at Blair Castle. He triumphed by an impressive 12.7 penalties, but his victory went slightly under the radar because it was a small field, with just nine starters.

But in August this year, when eventing restarted post-lockdown, Bertie had a chance to frank that form and he did so in style, finishing fifth in an incredibly high-class field at Burgham CCI4*-S.

“I was astounded,” says Emilie, who smiles a lot and is too modest for her considerable talent. “I wanted to do the best we could in each phase and the result was really the icing on the cake.”