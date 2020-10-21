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Germany triumphs at Le Lion d’Angers as Oliver Townend heads the Brits *H&H Plus*

Oliver Townend leads the British effort with a silver for his six-year-old, while German riders are dominant in both classes at the prestigious young horse World Championships
Martha Terry Martha Terry

FEI WBFSH World Breeding Eventing Championship for Young Horses, Le Lion d’Angers, France, 15–18 October

Germany’s riders showcased their potential, landing both the six- and seven-year-old titles. Le Lion is renowned as a Petri dish for future Olympians, with the best of this year’s cohort set to return to France for Paris 2024.

Sophie Leube isn’t yet a star on the formidable German team, but she showed her mettle here with peerless performances in each phase to triumph in the seven-year-old CCI3*-L on Sweetwaters Ziethen TSF on 27.6.

The Abendtanz-sired Trakehner stallion, owned by Sweetwater Stud in Bulgaria, was unlucky not to be among last year’s medals – he slipped on atrocious going in the showjumping. However, an assured round on the new sand surface ensured a copybook performance this time.