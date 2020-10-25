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One horse eliminated at Pau final trot-up; six others withdrawn *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Find out which horses were sent to the holding box and which top-10 contender was withdrawn overnight after a clear in the time across country…

One horse was eliminated at the Pau Horse Trials 2020 final trot-up this afternoon (25 October), with six others withdrawn before the inspection.

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