{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Laura Collett leads Pau five-star after dressage: ‘He was scared to start with, but the canter was amazing’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Find out what Laura Collett was thinking as she rode her leading dressage test and why there was disappointment for Jonelle Price with her former five-star winner…

Laura Collett tops the Pau Horse Trials 2020 dressage results at the close of the phase today (23 October), following a brilliant test on London 52.

Keith Scott, Karen Bartlett and Laura’s 11-year-old is at his first five-star but is an established star in the first phase and after a slightly nervous entry when he put his head up in the first halt, he improved throughout the test for 21.3. This put the pair 0.7 of a penalty ahead of Thursday’s leaders, Chris Burton and Graf Liberty, owned by Jill Martin and David Webster.

More from Pau…