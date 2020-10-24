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Laura Collett leads Pau five-star after cross-country: ‘London 52 showed everyone what he’s made of’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Read our full analysis of how riders tackled Pierre Michelet’s course, plus find out why it was a relief for leader Laura Collett that London 52 went so well today…

Laura Collett and London 52 lead a British one-two at the head of the Pau Horse Trials 2020 cross-country results after the action today (24 October).

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