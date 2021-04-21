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Andrew Nicholson: ‘Riders don’t learn and progress by keeping clean records’ *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

    • Andrew Nicholson comments on early-season courses and Burghley hopes

    ALEC LOCHORE’S cross-country course for the CCI4*-S at Burnham Market was the best since I’ve been competing there. It was difficult enough, but nice to ride round with good distances and lines.

    I thought the intermediate track had been made for the open intermediate horses, rather than the “normal” intermediate horses, though, and it was the same at Weston Park and Tweseldown. I might be getting old, but some of the questions at all three events were pretty strong for proper intermediate horses.

    At this time of year – and especially considering that the riders who weren’t in the “elite” bracket have had very little opportunity to go cross-country – you do need intermediate courses that aren’t just designed with older, experienced horses in mind.

    This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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