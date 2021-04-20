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Kitty King and Piggy March dominate at first British four-star of 2021 *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Piggy March cements her partnership with Dargun, while Kitty King takes the other CCI4*-S at the first British international of the season

    PIGGY MARCH and Kitty King dominated at the first British CCI4*-S of the season, when between them they took first and second in both four-star sections.

    From her eight rides, only one of Piggy’s rides finished outside the top 10, but it was Dargun, a 13-year-old owned by Jane Del Missier, who provided the highlight. The chestnut, who was campaigned up to five-star level by Emily King before Piggy took over last season, completed on his 26.9 dressage in CCI4*-S section C.

    “He was really cool in all three phases,” said Piggy. “Last year was a building year for our partnership and I haven’t been that competitive with him up until this point. But this year it’s very much a case of it’s either going to work or it isn’t at the top level.

    This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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